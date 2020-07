Giovanna Abate dimentica Sammy Hassan con Umberto Gaudino? Le indiscrezioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono passati meno di due mesi dal momento in cui Giovanna Abate, dopo una particolarissima edizione di Uomini e Donne, ha scelto Sammy Hassan. La storia tra i due ragazzi, però, è durata davvero molto poco dal momento che risulta archiviata già da diverse settimane tra una dichiarazione e l’altra dei diretti interessati. In base ad alcune indiscrezioni fresche di stampa, però, pare che la bella Giovanna Abate si stia consolando alla grande. La ragazza, infatti, si sta godendo un lungo periodo di vacanza in una nota località di mare dove sarebbe stata vista in dolce compagnia. Le voci accostano alla Abate il nome di Umberto Gaudino, il noto ballerino di Amici di Maria De Filippi. ... Leggi su kontrokultura

