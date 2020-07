Furgone contro scooter: muore una ragazza di sedici anni (Di venerdì 24 luglio 2020) La tragedia a Cerreto Guidi, in Toscana: la giovane è deceduta nella notte all’ospedale di Careggi dove era stata trasportata dopo uno scontro con un Furgone. Ferito anche il padre, ma non sembra in gravi condizioni E’ morta nella notte all’ospedale toscano di Careggi – dopo alcune ore di speranze tradite – la sedicenne che … L'articolo Furgone contro scooter: muore una ragazza di sedici anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

