Fratelli coltelli: i giallorossi litigano su Mes e proporzionale (Di venerdì 24 luglio 2020) Oltre al danno anche la beffa, si potrebbe sintetizzare con una semplice, amara battuta il risultato della trattativa europea. Danno perché le risorse ottenute con il Recovery fund non arriveranno prima della metà 2021, beffa dal momento in cui i soldi servirebbero subito al nostro paese, in particolare in vista dei prossimi mesi autunnali pieni di incognite e rischi molto gravi per l’economia italiana. Così, il Commissario europeo per l’Economia Gentiloni, non usa giri di parole sulla strada da intraprendere: “i fondi arriveranno nella seconda metà del 2021. L’Italia prenda il Mes, conviene”. Non bastava un accordo sul Recovery fund con stringenti condizionalità, risorse con una scadenza temporale lunga, possibilità di diritto di veto, ora si vuole che l’Italia acceda anche ai fondi del Mes, ricorrendo a ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : Ormai nel traballante equilibrio del #Governo giallorosso vige solo confusione. Ci racconta perché Francesco Giubil… - erpedrini : RT @NicolaPorro: Ormai nel traballante equilibrio del #Governo giallorosso vige solo confusione. Ci racconta perché Francesco Giubilei. @g… - Bobbio65M : RT @NicolaPorro: Ormai nel traballante equilibrio del #Governo giallorosso vige solo confusione. Ci racconta perché Francesco Giubilei. @g… - Crow48202192 : RT @NicolaPorro: Ormai nel traballante equilibrio del #Governo giallorosso vige solo confusione. Ci racconta perché Francesco Giubilei. @g… - VittorioFerram1 : RT @NicolaPorro: Ormai nel traballante equilibrio del #Governo giallorosso vige solo confusione. Ci racconta perché Francesco Giubilei. @g… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli coltelli Fratelli coltelli: i giallorossi litigano su Mes e proporzionale Nicola Porro Fratelli coltelli: dura condanna del tribunale di Foggia per l’omicidio di via Forcella. 24 anni a Carella

Condanna a 24 anni di carcere per Marco Carella, 40enne foggiano ritenuto colpevole dell’omicidio di Luigi Antonio De Rocco, 32enne di Casarano rimasto ucciso il 28 giugno 2018 in via Forcella. Second ...

Fabio Regazzi ha ragioni da vendere: speriamo che tiri diritto!

‘Nel nome di di Dio, di Allah, gettate quel coltello! Non fate queste cose, smettetela, siete umani’. In tanti sono rimasti colpiti dal video della donna che supplica due uomini venuti alle mani (pare ...

Condanna a 24 anni di carcere per Marco Carella, 40enne foggiano ritenuto colpevole dell’omicidio di Luigi Antonio De Rocco, 32enne di Casarano rimasto ucciso il 28 giugno 2018 in via Forcella. Second ...‘Nel nome di di Dio, di Allah, gettate quel coltello! Non fate queste cose, smettetela, siete umani’. In tanti sono rimasti colpiti dal video della donna che supplica due uomini venuti alle mani (pare ...