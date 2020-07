Ex fidanzata di Pietro Delle Piane, prima di Antonella Elia: Chi è Fiore Argento (Di venerdì 24 luglio 2020) La nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5 giovedì alle ore 21:20, è entrata nel vivo della situazione. L’ultima puntata trasmessa ieri sera 23 luglio ha infatti visto emergere due protagonisti indiscussi che hanno fatto molto parlare: Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Proprio lui sarebbe sotto accusa per aver dato un bacio alla tentatrice, cercando di nascondere l’accaduto…ma senza successo. Le prove audio infatti lo hanno smascherato! L’uomo non è nuovo a dinamiche di questo tipo: erano già uscite indiscrezioni nei primi mesi del 2020, mentre la Elia era chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 4. In quelA4 periodo l’attore ha incontrato la sua ex compagna: ... Leggi su velvetgossip

