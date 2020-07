Empire: in arrivo uno spinoff su Cookie interpretato da Taraji P. Henson? (Di venerdì 24 luglio 2020) Empire, serie che si è conclusa da pochi mesi, potrebbe presto avere uno spinoff dedicato a Cookie, personaggio interpretato da Taraji P. Henson. Taraji P. Henson potrebbe riprendere il ruolo di Cookie in un progetto ideato come spinoff di Empire. L'attrice sarebbe coinvolta nella realizzazione della serie anche in veste di produttrice tramite la sua nuova casa di produzione tramite la TPH Entertainment che ha stretto un accordo con 20th Century Fox TV. Il potenziale show che continuerà la storia di Empire sarà scritta da Danny Strong, co-creatore dello show originale, Stacy A. Littlejohn e Yolonda Lawrence che, se verrà realizzato il pilot, avranno anche il ... Leggi su movieplayer

