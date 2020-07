Ecco le città dove parcheggiare l'auto costa di più (Di venerdì 24 luglio 2020) auto , quanto mi costi. E non solo per benzina, bollo, assicurazione e riparazioni varie: anche il parcheggio incide, e anzi in alcune città le tariffe possono diventare esorbitanti. Il sito inglese ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ecco città Città nella roccia: ecco le più belle d’Italia TGCOM Carate Brianza: la giunta riduce la Tari 2020. Ecco le utenze interessate

È stata approvata ieri sera dalla Giunta Comunale un’importante misura straordinaria legata all’erogazione di contributi per la riduzione della TARI 2020. Una significativa agevolazione fortemente vol ...

Empoli. A scuola col Pedibus, da settembre prende il via la sperimentazione per ovviare al trasporto sui pulmini

A scuola con il Pedibus. Non è una novità per Empoli. Ci sono già state esperienze di gruppi organizzati di bambine e bambini accompagnati a piedi a scuola e nel tragitto di ritorno verso casa. La rip ...

