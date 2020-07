E’ morto Maurizio Calvesi, storico e critico d’arte (Di venerdì 24 luglio 2020) Maurizio Calvesi è morto all’età di 92 anni. Lo storico e critico d’arte si è spento nella ‘sua’ Roma. ROMA – Lutto nel mondo della storia dell’arte. E’ morto all’età di 92 anni Maurizio Calvesi, molto conosciuto in questo campo. Cresciuto e formatosi a La Sapienza, il critico ha iniziato la sua esperienza di professore prima a Palermo e poi nella Capitale. Un profilo molto apprezzato in questo settore e nelle prossime ore molti ex colleghi lo andranno a salutare per l’ultima volta. Un lutto che lascia un vuoto importante nella storia dell’arte anche se il suo nome resterà per sempre impresso nel mondo che lo ha visto protagonista per ... Leggi su newsmondo

