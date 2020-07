Commessa sottrae parte degli incassi del negozio di intimo: più di un milione di euro (Di venerdì 24 luglio 2020) Ha sottratto più di un milione di euro dal punto vendita in sui lavorava. Commessa in un negozio di abbigliamento, stando a quanto riporta il Messaggero Veneto, era l’unica addetta per il proprio punto vendita adibita in via prevalente alla compilazione del registro corrispettivi e, quasi esclusivamente, al versamento in banca del contante tramite cassa continua. Secondo le indagini ha trattenuto un po’ alla volta parte degli incassi, dal 2013 al 2017. Siamo a Lignano Sabbiadoro e la donna, 42 anni, è stata condannata dal Tribunale del lavoro a versare alla società di Udine, di cui era stata dipendente, la somma di 1.272.443 euro, meno i 12.941 euro riconosciutili a titolo retributivo per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lu_zialadybug : RT @guidomarchello: Un commessa triestina sottrae dagli incassi del negozio in cui lavora la modica cifra di 1.272.343 euro in 5 anni. Patt… - rizzina2005 : RT @guidomarchello: Un commessa triestina sottrae dagli incassi del negozio in cui lavora la modica cifra di 1.272.343 euro in 5 anni. Patt… - alvariis : RT @guidomarchello: Un commessa triestina sottrae dagli incassi del negozio in cui lavora la modica cifra di 1.272.343 euro in 5 anni. Patt… - frabarraco : RT @guidomarchello: Un commessa triestina sottrae dagli incassi del negozio in cui lavora la modica cifra di 1.272.343 euro in 5 anni. Patt… - dianthags : RT @guidomarchello: Un commessa triestina sottrae dagli incassi del negozio in cui lavora la modica cifra di 1.272.343 euro in 5 anni. Patt… -

Ultime Notizie dalla rete : Commessa sottrae Ruba un milione di euro in 5 anni di lavoro in un negozio d’intimo: arrestata commessa TPI