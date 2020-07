Calciomercato Torino, nei prossimi giorni l’incontro con Fares (Di venerdì 24 luglio 2020) Calciomercato Torino, nei prossimi giorni l’incontro con Fares. Il club granata vuole convincere l’esterno algerino Il Torino vuole assolutamente rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i granata si incontreranno con la SPAL per discutere di Mohamed Fares. A quanto pare c’è già l’accordo con il giocatore per un contratto quadriennale, ora bisognerà capire quale sarà la volontà della SPAL. Ad ogni modo i granata cercheranno di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Calcio in lutto: è morto Sergio Vatta, il mago delle giovanili del Torino - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Carbone ricorda #Vatta a CM: 'Maestro e secondo padre. Al #Torino grazie a lui, mi scelse dopo una notte in bianco' https://… - MondoNapoli : Per rinforzare la difesa Giuntoli vuole un jolly del Torino - - cn1926it : #CalciomercatoNapoli, spunta #OlaAina del #Torino per le fasce - JManiaSite : La #Juve prende un mancino dal #Chelsea: il caciatore è già stato a Torino nei giorni scorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, Fares si “vede” già granata: l’indizio è social Toro News De Ligt, nuovo record stabilito: nessuno in Europa come il difensore della Juventus

Nel momento no della Juventus, che continua a incassare reti (ben 12 nelle ultime 5 partite di Serie A) e a rimandare l’appuntamento con il suo nono scudetto consecutivo, una nota positiva giunge prop ...

Calciomercato Torino, nei prossimi giorni l’incontro con Fares

Il Torino vuole assolutamente rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i granata si incontreranno con la SPAL per discutere di Mo ...

Nel momento no della Juventus, che continua a incassare reti (ben 12 nelle ultime 5 partite di Serie A) e a rimandare l’appuntamento con il suo nono scudetto consecutivo, una nota positiva giunge prop ...Il Torino vuole assolutamente rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i granata si incontreranno con la SPAL per discutere di Mo ...