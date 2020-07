Calciomercato, Martinez Quarta: “Milan e Inter? A chiunque piacerebbe giocarci…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella prossima sessione di Calciomercato Lucas Martinez Quarta, difensore centrale classe 1996 del River Plate, lascerà l’Argentina per approdare in Europa e fare il definitivo salto di qualità. Il suo profilo piace a tanti grandi club e spesso è stato accostato anche a Milan e Inter. Proprio sulle due squadre meneghine il ragazzo ha rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it: “Sono due grandissime società, con un’enorme storia. Da qui a dire che ci sia qualcosa di concreto ce ne passa, ma a qualsiasi calciatore piacerebbe giocare in uno di questi due club nella propria carriera”. Leggi su sportface

