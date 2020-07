Calcio in tv dove vedere le partite della 36a giornata di Serie A il 24, 25 e 26 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Calcio in tv le partite della 36a giornata di Serie A il 24, 25 e 26 luglio. dove vedere in streaming il Calcio Il campionato estivo post lockdown prosegue senza sosta e riparte già venerdì 24 luglio con Milan – Atalanta, domenica sera la Juventus ha un secondo match point per provare a vincere matematicamente il campionato le basterà battere la Sampdoria. Gli incontri sono suddivisi in 3 fasce orarie 17:15, 19:30 e 21:45 come stabilito in questa ripresa post-Covid del campionato. 7 incontri su Sky Sport in streaming su Now Tv e 3 su DAZN con la possibilità per i clienti Sky con satellite di vederli sul canale DAZN1 209 della piattaforma. Calcio in tv ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dove Calcio in tv oggi e stasera: dove vedere le partite di Serie A su Sky e DAZN Sport Fanpage Udinese-Juventus: clamorosa svista al Var, braccio di De Ligt in area (VIDEO)

È passato del tutto inosservato un netto tocco di braccio da parte di Matthijs De Ligt durante il corso del primo tempo di Udinese-Juventus. La concentrazione della sala Var e dell’arbitro va sul sosp ...

