Belgio choc, bimba di 3 anni muore di Covid: è la vittima più giovane. 'Nessuno è immune' (Di venerdì 24 luglio 2020) 'Nessuno è immune' dal coronavirus . Con queste parole il portavoce interfederale del Belgio Boudewijn Catry ha parlato della vittima più giovane nel Paese dall'inizio della pandemia, una bimba di 3 ... Leggi su leggo

Una bimba di tre anni anni è morta per il coronavirus in Belgio. Lo ha annunciato - precisa l'agenzia di stampa Belga - il portavoce interfederale Covid-19, Boudewijn Catry, nel corso di una conferenz ...