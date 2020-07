A Tokyo record di contagi, la popolazione ha paura (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – In linea con i numeri crescenti registrati nelle ultime settimane, che hanno allarmato le autorità sanitarie sul fatto di trovarsi in presenza di una seconda ondata di contagi di Covid-19, il governo metropolitano di Tokyo ha riportato come ultimo dato ufficiale sui contagi il numero, registrato giovedì, di 366 nuovi casi. Leggi su dire

