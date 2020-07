"Zan-Scalfarotto", il don tuona: "Se parli di omosessuali vai in galera" (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Don Calogero D'Ugo, parroco siciliano, si scaglia contro la "Zan-Scalfarotto". Per il consacrato ormai in Italia esistono delle "categorie protette" "Se tu esprimi un parere contrario ai gruppi omosessualisti puoi andare in galera. Se tu dici non sono d’accordo che due uomini adottano un bambino puoi essere denunciato e processato". A parlare è don Calogero D'Ugo, un parroco del palermitano, che ha deciso di contrastare in maniera pubblica, ossia mediante una vera e propria omelia, l'avanzata in commissione parlamentare della cosiddetta "Zan-Scalfarotto", la legge portata avanti dalla maggioranza giallorossa, che intende introdurre il reato di omofobia. Nel corso di queste settimane, la mobilitazione del mondo cattolico è stata incisiva. Dalla presa di posizione della ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Zan Scalfarotto "Zan-Scalfarotto", i pro life accusano: "La repressione è cominciata" ilGiornale.it Legge anti omofobia, l'omelia del parroco: «Se parli contro i gay rischi di finire in galera»

Finisce sui social l'omelia di don Calogero D’Ugo, parroco di Belmonte Mezzagno, Palermo, che durante la messa tenta "l'esegesi" del ddl Zan/Scalfarotto: «È una legge bavaglio: se parli contro gli omo ...

"Zan-Scalfarotto", i pro life accusano: "La repressione è cominciata"

La base cattolica sta manifestando con ferma contrarietà nei confronti della cosiddetta "Zan-Scalfarotto", ma non sempre le piazze vengono concesse dalle autorità. Questa è l'accusa di fondo che provi ...

