Xbox Game Showcase: annunciato Forza Motorsport! (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ottavo capitolo del simulatore automobilistico arriva su next-gen. Forza Motorsport si mostra con un trailer all’Xbox Game Showcase Uno dei brand di punta del panorama esclusive Xbox fa la sua apparizione nell’Xbox Game Showcase. D’altronde l’annuncio di Forza Motorsport era un po’ nell’aria e Microsoft non ha deluso le aspettative del pubblico. La saga di racing Game arriverà con l’ottavo capitolo su Xbox Series X, Xbox One e PC, pronto al tanto atteso salto generazionale. Si abbandona però la numerazione classica, scegliendo di mantenere solo il nome del brand. Ecco a voi il trailer di Forza Motorsport, ... Leggi su tuttotek

Rafaellos117 : @madtdesu666 @vgcringepost Xbox game pass... É do xbox - _alister_ : RT @PickaQuest: Nel corso del pre-show del #XboxGamesShowcase Yuji Horii ha svelato che #DragonQuestXI S sarà disponibile su Xbox One e Xbo… - GameHugITA : RT @Console_Tribe: Dragon Quest XI annunciato per Xbox, in arrivo al lancio su Xbox Game Pass - - Console_Tribe : Dragon Quest XI annunciato per Xbox, in arrivo al lancio su Xbox Game Pass - - Info_e_Games : Crysis Remastered: svelata la risoluzione su Nintendo Switch - -