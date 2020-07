Vacanze in città , come sopravvivere al caldo estivo nelle metropoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Non tutti, quest’anno più che mai, a causa del lungo lockdown, possono permettersi di andare in vacanza, e pertanto molti rimarranno in città. Ma come sopravvivere al caldo estivo nelle metropoli? Vediamo insieme qualche utile consiglio anti- caldo. Photo by – Stock Adobe come sopportare il caldo eccessivo in città In estate, soprattutto ad agosto, … L'articolo Vacanze in città , come sopravvivere al caldo estivo nelle metropoli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PizzicoMichele : RT @SissyNeri1: buon giorno buon #22luglio da #Venezia sono al mercato del pesce di #Rialto perchè il pesce a me piace fresco...anche oggi… - marco_manghi83 : RT @AgGenerali43013: Che sia mare, montagna o città, il momento delle vacanze estive significa innanzitutto rigenerarsi, soprattutto dopo m… - SerenaYuSa : le mie vacanze ignoranti sono iniziate: sono vicina a firenze e anziche visitare la città sono in piscina. Forse do… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: 'Spiagge” con tanto di ombrelloni e lettini, nelle zone più degradate delle città italiane. La protesta di CasaPound contro… - cercasicasait : Casa Vacanze in Affitto a Mykonos Città () 1907€ | CC120445607: Fai click sotto per maggiori informazioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze città Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. I giovani si divertano senza rischiare» Corriere della Sera