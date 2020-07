Tutte le novità della beta 3 iOS 14: cosa cambia sugli iPhone supportati (Di giovedì 23 luglio 2020) In queste ore Apple ha rilasciato la beta 3 iOS 14 per gli sviluppatori. Gli esperti possono testare la nuova versione del sistema operativo Apple, provarne i principali cambiamenti già in questo momento, mentre un nuovo pacchetto sperimentale per gli user pubblici non è ancora stato rilasciato. La build dell'update è siglata come 18A5332f e porta con se una carrellata di nuovi aspetti. Per partire, un elemento da mettere in evidenza per la beta 3 iOS 14 va detto che al primo utilizzo di un widget sarà visualizzato un pop-up che invita l'utente a tenere premuti gli elementi per riorganizzarli. Una nuova finestra sarà visualizzata anche quando si lancerà per la prima volta la schermata Home dopo l'aggiornamento. Verrà in effetti presentato l'invito a nascondere le pagine ... Leggi su optimagazine

