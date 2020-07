Terribile schianto sulla Circonvallazione Appia: morta una donna di 45 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Non ce l’ha fatta L.M., romana residente a Lariano, a sopravvivere dopo il Terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, su via Circonvallazione Appia, in un tratto in curva, a sud di Velletri. La donna, 45enne, lavorava come segretaria in un liceo dei Castelli. La 45enne si trovava alla guida di una Fiat Panda: sembrerebbe che ad un tratto, per motivi ancora da appurare, abbia perso il controllo della vettura, invadendo la corsia opposta e finendo per scontrarsi con un’Alfa 147, guidata da una ragazza di 30 anni. L.M. è rimasta incastrata all’interno della vettura. A liberarla, attraverso un delicatissimo intervento, sono stati i Vigili del Fuoco di Velletri. Entrambe le donne sono state portate in ospedale con varie fratture. La 45enne, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Terribile schianto sulla Circonvallazione Appia: morta una donna di 45 anni - larenait : Tragedia nel Vicentino - GiornaleVicenza : +++ Incidente mortale a #Pozzoleone +++ - FiveSport_id : #fivenews: A un mese dal terribile schianto in handbike contro un camion, Zanardi, che ha subito tre operazioni chi… - zazoomblog : Foggia terribile schianto tra due auto: tra le vittime una bambina - #Foggia #terribile #schianto #auto: -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile schianto Terribile schianto tra moto e jeep Muore un 38enne L'Arena Cade in un pozzo durante una caccia al tesoro con i compagni del centro estivo: morto ragazzino di 13 anni

Il bambino si trovava nel parco goriziano: fatale il volo da 30 metri di altezza, per lui non c'è stato niente da fare GORIZIA. Un ragazzino di 13 anni (e non di 12, come ha specificato il sito de Il ...

Schianto tra due auto in pronvicia di Biella: muoiono una donna di 59anni e il giovane nipote

è il bilancio di un terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 21 luglio lungo la strada che collega Sassuola a Brianco. Siamo in provincia di Biella, luogo dove anche le due vittime ...

Il bambino si trovava nel parco goriziano: fatale il volo da 30 metri di altezza, per lui non c'è stato niente da fare GORIZIA. Un ragazzino di 13 anni (e non di 12, come ha specificato il sito de Il ...è il bilancio di un terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 21 luglio lungo la strada che collega Sassuola a Brianco. Siamo in provincia di Biella, luogo dove anche le due vittime ...