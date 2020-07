Temptation Island 7 – Quarta puntata del 23 luglio 2020 – Nuovi sviluppi. (Di giovedì 23 luglio 2020) Quarto appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua settima edizione e nella collocazione del giovedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island 23 luglio 2020 Dopo due coppie già fuori dal gioco, con Sofia e Alessandro che sono usciti insieme e innamorati e Valeria … L'articolo Temptation Island 7 – Quarta puntata del 23 luglio 2020 – Nuovi sviluppi. Leggi su unduetre

oralosoff : A tanto così da silenziare qualsiasi parola riguardante Temptation Island, One Direction e Taylor Swift ???? - vamgoghs : io che partecipo a Temptation Island e che me ne frego dei tentatori perché ci vado solo per Filippo #TemptationIsland - garalya1 : ahhh vabbo allora lascio Annamaria e mi metto con te..peccato che quando finisce temptation island spariscono tutte… - Scarleeeeettt : Grazie Temptation Island di ricordarmi ogni giovedì sera che meglio soli che mal accompagnati. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Temptation Island: i fan di Antonella Elia cambiano la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane che diventa 'Pietro ho fatto un… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Andrea Temptation Island 2020, scopriamo cosa accadrà stasera in tv nella nuova puntata del programma. L’appuntamento è per stasera, giovedì 23 luglio 2020, come sempre su Canale 5 in prima serata. An ...Annamaria Temptation Island 2020, cosa accadrà stasera in tv giovedì 23 luglio 2020 nella nuova puntata del programma. Nuovi problemi all’orizzonte per Annamaria e Antonio tra i protagonisti di questa ...