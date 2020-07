Stazione Tiburtina, Comitato: progetto torna sul tavolo Comune (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – E’ convocata per domani, venerdi’ 24 luglio alle ore 11, la commissione Urbanistica, riunita in modalita’ telematica, per valutare il progetto di riqualificazione della Stazione Tiburtina proposto dai cittadini con 8mila firme raccolte secondo la procedura ufficiale e gia’ approvato da tutti i Municipi coinvolti nonche’ sostenuto da sei regioni italiane e da esponenti del Governo. Cosi’ in una nota il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina. “Come residenti e promotori- si legge nella nota- siamo felici che il Comune riprenda a discutere del futuro dell’area della Stazione Tiburtina. Non possiamo pero’ omettere di segnalare che lo Statuto di Roma Capitale imponeva che ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Su via Tiburtina, abbiamo dato il via ai lavori per la pista ciclabile che andrà da viale Regina Elena fino alla st… - bethfuckoff : Quando vedo qualche tweet su Ghali in TL penso sempre a quella volta in stazione Tiburtina dove Giovanni aveva pers… - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac ??? Per lavori stradali viene chiuso corso d'Italia, nel tratto compreso tra via Marche e via Toscana. Linee 89-49… - InfoAtac : #info #atac ??? Per lavori stradali viene chiuso corso d'Italia, nel tratto compreso tra via Marche e via Toscana. L… - CentiTiberio : @MGaleasso @luigidimaio La Stazione Tiburtina ci voleva il M5S per rifarla o i governi precedenti che cazzo ci stav… -