Star Wars: Squadrons in nuovi video gameplay che svelano alcune delle meccaniche di gioco (Di giovedì 23 luglio 2020) Diversi portali specializzati e YouTuber hanno messo mano a Star Wars: Squadrons di Motive Studios, l'imminente gioco di combattimento tra caccia stellari. Di conseguenza in rete sono comparsi alcuni video, come quello di GameSpot dedicato al TIE Interceptor. Nel frattempo, lo YouTuber Jackfrags ha mostrato in un altro filmato alcune delle meccaniche di gioco.Star Wars: Squadrons fondamentalmente mette due squadre l'una contro l'altra. Esistono quattro tipi di combattenti: Interceptors, Bombers, Fighters e Support, ognuno con le proprie abilità uniche. Il combattimento è interamente dal punto di vista della cabina di pilotaggio (nessuna visuale in terza persona) e i ... Leggi su eurogamer

