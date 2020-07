Scostamento di bilancio di 25 miliardi: i paletti di Salvini e Meloni per il voto a favore (Di giovedì 23 luglio 2020) Fisco, scuola e disabilità sono le condizioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per il voto allo Scostamento di bilancio. L'eventuale appoggio della Lega allo Scostamento di bilancio dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano le loro proposte Leggi su firenzepost

