Rummenigge: “Thiago Alcantara vorrebbe andare via dal Bayern Monaco” (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel corso della conferenza stampa per la presentazione di Leroy Sané, volto nuovo in casa BayernMonaco, è intervenuto il CEO Karl-Heinz Rummenigge, il quale ha fatto il punto sul futuro di Thiago Alcantara: “Thiago vuole andare via, ma non ci sono trattative con altre società in corso”. Rummenigge dunque apre le porte per la cessione del calciatore spagnolo. Foto: The Sun L'articolo Rummenigge: “Thiago Alcantara vorrebbe andare via dal Bayern Monaco” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

