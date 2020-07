Romina Iannicelli, picchiata e uccisa a bastonate: ergastolo per il marito Di Cicco (Di giovedì 23 luglio 2020) Era il 16 aprile del 2019 quando a Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, veniva ritrovato il cadavere della 44enne Romina Iannicelli . Il corpo della donna era stato ritrovato privo di vita e riverso nella sua abitazione con evidenti segni di violenza. Fin da subito il nucleo investigativo si mise sulle tracce del marito della donna, risultato irreperibile. Trovato, l’uomo confessò l’omicidio durante l’interrogatorio: oggi la sentenza della Corte d’Assise. Omicidio Romina Iannicelli: uccisa al secondo mese di gravidanza Aveva 44 anni Romina Iannicelli ed era incinta al secondo mese di gravidanza quando il marito, secondo quanto da lui successivamente confessato agli inquirenti, la ... Leggi su thesocialpost

