Rally di Roma Capitale, domani il via (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Tornano gli eventi sportivi a Roma. Dal 24 al 26 luglio si terra’ il primo appuntamento del FIA European Rally Championship del 2020 e del Campionato Italiano Rally 2020. domani sera dalle h.19 il via e la parata per le vie di Roma: la cerimonia di partenza e’ infatti prevista a Castel Sant’Angelo, con arrivo a Fiuggi. L’evento non sara’ accessibile al pubblico ma ci saranno diverse dirette streaming e collegamenti tv sui canali social Eurosport e ACI Sport oltre alle emittenti RAI Sport, Eurosport e MS Motor TV”. Cosi’ in un post su Facebook Daniele Frongia, assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi eventi di Roma. Leggi su romadailynews

cronoroma : #ASDCronometristiRoma #Cronometristi @federcronos #photooftheday #RallydiRomaCapitale2020 Strepitosa edizione ques… - mattiperlecors1 : LEONESSA CORSE: AL RALLY ROMA CAPITALE MAZZOCCHI È IN CERCA DI GLORIA - El_Risson : RT @lsaia25: Rally Citta’ di Roma Capitale - Irish teams ?? - rallyssimo : Grazie a Nicola Cazzaro e Nicolò Lazzarini che con la loro Renault Clio RSR Rally5 affronteranno le strade del Roma… - LuceverdeRoma : Roma #SPORT ?? dal #24luglio al #26luglio ???? 8ª Edizione del Rally di Roma Capitale in collaborazione con L'Automo… -