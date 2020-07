"Osimhen va al Napoli!", e spunta l'ennesimo 'like' del nigeriano: affare ad un passo (Di giovedì 23 luglio 2020) L'account social 433 ha postato una foto di Victor Osimhen con la maglia del Napoli annunciando la positiva chiusura della trattativa. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - AlfredoPedulla : Il #Napoli gioca, intanto la deadline per #Osimhen non ha limiti, conta solo una cosa, chiudere, e il Napoli sta sg… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorrieredelloSport-#Stadio ?? ?? #Juve, ancora tu ?? #Napoli ko a #Parma, ma c'è #Osimhen ?? La #… - cn1926it : #Osimhen-#Napoli, ieri la svolta: nel fine settimana può arrivare la fumata bianca -