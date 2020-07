Ocean Viking; esiste forse un numero massimo di persone da salvare? (Di giovedì 23 luglio 2020) "È palese la strumentalità del fermo amministrativo applicato alle navi Ong reduci dal soccorso e non, per esempio, al mercantile che sbarca nottetempo a Porto Empedocle 78 naufraghi, né alle navi ... Leggi su globalist

robertosaviano : Per favore, spiegateci questo: per l'incolumità dei naufraghi, l'Ocean Viking avrebbe dovuto lasciare persone in ma… - MSF_ITALIA : Le autorità italiane hanno sottoposto a fermo amministrativo la #OceanViking di @SOSMedItalia sostenendo che la nav… - Adnkronos : #OceanViking, Guardia costiera la sottopone a fermo amministrativo - Notiziedi_it : Migranti, fermo amministrativo per la Ocean Viking: «Ong vessate, c’è uno schema» - razorblack66 : POVERI........ @iosoioevoi Ocean Viking, il copione si ripete: finita la quarantena dell'equipaggio scatta il seque… -