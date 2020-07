Milan, Albertini: «Pioli e Maldini meritano i rossoneri» (Di giovedì 23 luglio 2020) Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha parlato di Stefano Pioli e Paolo Maldini Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato l’operato di Stefano Pioli e Paolo Maldini in rossonero. «Pioli ha dimostrato di meritare il Milan. Muovendosi alla perfezione nella più complicata delle situazioni. Il merito principale di Pioli è l’aver compattato la squadra facendola sua nel momento più delicato. Ve lo dice l’Albertini calciatore: quando la fiducia della società viene meno a stagione in corso, è facile che tutto in uno spogliatoio si ... Leggi su calcionews24

