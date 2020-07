Mike Tyson indossa i guantoni a 54 anni: il 12 settembre contro Roy Jones (Di giovedì 23 luglio 2020) Adesso è ufficiale: Mike Tyson torna sul ring della Boxe all’età di 54 anni. Il campione statunitense affronterà Roy Jones Jr. a settembre Sembrava una provocazione all’inizio ma poi è diventata realtà. Mike Tyson torna ufficialmente sul ring e tornerà a gareggiare nella Boxe. Il campione statunitense affronterà Roy Jones jr. il prossimo 12 settembre a Los Angeles in un match d’esibizione ma i fan fremono per rivedere Tyson indossare nuovamente i guantoni e salire sul ring per combattere. “Iron Mike” ritornerà a disputare un match dopo esattamente 15 anni: si ... Leggi su zon

