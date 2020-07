Meteo FIRENZE: PEGGIORA con TEMPORALI. Poi tornano SOLE e CALDO (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Meteo su FIRENZE subirà un deterioramento venerdì, con alta probabilità di precipitazioni temporalesche. Nel weekend tornerà il bel tempo con il CALDO, destinato ad accentuarsi ulteriormente dall'inizio della prossima settimana. Venerdì 24: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 8 mm. Temperatura da 20°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Sabato 25: sereno. Temperatura da 17°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Domenica 26: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 31°C. Pressione atmosferica media: ... Leggi su meteogiornale

