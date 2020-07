Melissa Satta, il desiderio con Boateng: “Un altro figlio” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ritrovatisi dopo essersi lasciati, ora la coppia è pronta a diventare mamma e papà per la seconda volta. É la storia a lieto fine di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Non più di un anno fa l’ex velina raccontava a Verissimo nello studio dell’amica Toffanin i risvolti della separazione ma oggi le carte in tavola sono cambiate e proprio la Satta annuncia di essere pronta a dare un fratellino al suo Maddox. Melissa Satta e Boateng: in arrivo un altro figlio? Guardava alla fine della loro relazione con delusione per quel “fallimento” la Satta, ai tempi della crisi con il marito Kevin Prince Boateng, asso del calcio. Da quel giorno però, la situazione ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Melissa Satta: Secondo figlio? Lo desideriamo - #Melissa #Satta: #Secondo #figlio? - gossipblogit : Melissa Satta: 'Secondo figlio? Lo desideriamo' - infoitcultura : Melissa Satta, fuori la lingua come Wanda Nara: Instagram boom – FOTO - infoitcultura : Melissa Satta: «Sono una ex calciatrice e dico no ai calendari. Dopo l’estate un altro bambino» - infoitcultura : Melissa Satta: 'Il secondo figlio e come ho affrontato il lockdown per migliorarmi' -