Mancini non avvertito dell’incarico di dt a Lippi, scoppia il caso (Di giovedì 23 luglio 2020) Mancini, dopo aver risollevato le speranze degli azzurri, pensava di essere l’ago della bussola della FIGC, rifiutando 3 offerte dalla Premier League e rimanendo fedele alla nazioanale, però il mancato avviso di Lippi nello staff azzuro ha fatto scopppiare il caso. La polemica Mancini è uno dei pochi, che nella sua lunga carriera non ha avuto scontri con Lippi. I due non hanno mai avuto nulla contro, però in questi giorni è scoppiato il caso. Il problema sarebbe un problema comunicativo che sarebbe causa del mancato avviso dell’arrivo di Lippi nello staff azzurro. Perchè proprio ora Lippi? Lippi, era già stato proprosto nello staff azzurro ... Leggi su sport.periodicodaily

