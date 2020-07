Liverpool, Gerrard su Suarez: «Non aveva rispetto per i compagni» (Di giovedì 23 luglio 2020) Steven Gerrard, leggenda del Liverpool, ha parlato di quando Suarez vestiva la maglia dei Reds Steven Gerrard, leggenda del Liverpool ora allenatore dei Rangers, ha parlato ai microfoni della BBC raccontando il periodo di Luis Suarez con la maglia dei Reds. SENZA rispetto – «“Molti degli attaccanti che venivano comprati dal Liverpool portavano molto rispetto per gente come Jamie Carragher e altri dei calciatori della rosa. Suarez no. Non aveva assolutamente alcun timore e rispetto per nessuno in allenamento. In senso buono intendo. Attaccava i difensori, li colpiva spesso, giocava coi gomiti alti e io, con tutta onestà, pensavo che non ... Leggi su calcionews24

Steven Gerrard, storico capitano dei Reds, ha ricordato gli inizi del Pistolero, suo ex compagno di squadra al Liverpool. Gerrard ha parlato dell’uruguaiano in un’intervista rilasciata alla BBC: ...

