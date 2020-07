Lippi torna in Nazionale ma Mancini non sa nulla. Rottura con la Figc? (Di giovedì 23 luglio 2020) Lippi torna in Nazionale nel ruolo di Direttore Tecnico. Ma l’attuale Commissario Tecnico Roberto Mancini sarebbe all’oscuro di tutto Lippi torna in Nazionale per occupare il ruolo di Direttore Tecnico. Fin qui nulla di male se l’allenatore che ha portato all’ultimo trionfo mondiale gli azzurri nel 2006 dovesse tornare per ricoprire un incarico. Ma l’attuale Commissario Tecnico Roberto Mancini sarebbe all’oscuro di tutto, almeno fino ieri. Tra Mancini e Lippi non ci sono frizioni, anzi, ma l’attuale selezionatore della Nazionale avrebbe gradito che la Federazione lo mettesse al corrente di questa operazione che ... Leggi su bloglive

