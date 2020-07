Kim Kardashian difende Kanye West: «Soffre di disturbo bipolare, chiedo rispetto» (Di giovedì 23 luglio 2020) Sull’improbabile corsa di Kanye West alla Casa Bianca e sull’escalation di frasi shock e strampalate che la sta accompagnando, Kim Kardashian, finora, non aveva detto una parola. È rimasta in silenzio quando il rapper, durante il suo primo, incontenibile comizio elettorale in Carolina del Sud, in lacrime ha rivelato di aver preso in considerazione, insieme alla moglie, di abortire la loro prima figlia North, nata il 15 giugno 2013. Kim non avrebbe mai voluto mettere in piazza quel dettaglio tanto privato, soprattutto per tutelare i loro quattro figli (oltre alla primogenita North ci sono Saint, Chicago e Psalm). Ma, seppur «sconvolta» (così l’ha descritta la stampa americana) in pubblico non ha detto nulla. E neanche ha fatto commenti quando il marito, in una serie di deliranti tweet poi cancellati, ha detto che pensa al divorzio da tempo. E ha accusato la moglie e la suocera, Kris Jenner, di aver tentato di sequestrarlo, di rinchiuderlo nel loro ranch in Wyoming per farlo assistere dai medici. Leggi su vanityfair

iamgiorgiax : CHISSENE FREGA DI KIM KARDASHIAN E BAKE OFF. VOGLIAMO L I A M P A Y N E #10YearsOfOneDiretion - louxxsun : NON HO CAPITO COSA KIM KARDASHIAN - OneDvAlmighty2 : cosa??me??ne??frega??di??Kim??Kardashian?? SONO QUI PER PAYNO MANNAGG A VOI - calswildflowr : NO ME IMPORTA SU KIM KARDASHIAN DENME A LIAM LA REOSIRKSJS - RevenewsI : #KanyeWest spara a zero sulla moglie #KimKardashian e la suocera -