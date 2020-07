Incidente mortale sulla Tiburtina: chi è la vittima, perde la vita in piena notte dopo lo scontro frontale col compattatore dei rifiuti (Di giovedì 23 luglio 2020) Incidente mortale sulla Tiburtina. Tragedia stanotte a Roma intorno alle 2.30 dove un uomo ha perso la vita in un sinistro stradale. A scontrarsi sono stati un’auto e un mezzo compattatore dei rifiuti che lavora per AMA. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Incidente mortale sulla Tiburtina oggi 23 luglio 2020 Il terribile Incidente è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 luglio su via Tiburtina verso le ore 2:30, tra una Lancia Ypsilon e un compattatore dei rifiuti Iveco 56. Nello scontro il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

