Fanno festa in un locale, scoppia il focolaio di Covid. 68 contagi tra cui calciatori (Di giovedì 23 luglio 2020) La direttrice dell’ufficio della sanità locale, Zdenka Jagrova, ha dichiarato che la festicciola del contagio sia avvenuta l’11 luglio 2020. A questa festa privata hanno preso parte 17 invitati di cui 15 sono poi risultati positivi al Coronavirus. I 15 infetti da Covid19, hanno espanso l’infezione ai propri familiari e contatti stretti fino a far schizzare il totale dei contagiati a ben 68 casi, ovviamente con netta possibilità di aumento esponenziale. Tenendo conto di ciò che riportano i media locali, oltre alle 68 persone, altre 120 si troverebbero in isolamento domiciliare, in attesa dell’esito del tampone. I 120 sospettati sarebbero stati posti in obbligo di isolamento per evitare che, nel caso in cui risultino positivi, contribuiscano a diffondere il ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Fanno festa Milik e Politano fanno festa: i loro gol lanciano il Napoli in rete Il Mattino Cantina dei Colli Ripani: la Festa del Vino si celebra con spirito di solidarietà

RIPATRANSONE – Sarà un luglio un po’ diverso dal solito per la Cantina dei Colli Ripani, storica cantina cooperativa di Ripatransone che conta più di 330 soci. La prossima settimana avrebbe dovuto svo ...

U&D: è ufficialmente finita la storia d’amore tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Il ragazzo ha ammesso con un video che Gemma Galgani avrebbe rifiutato di far parte di una festa insieme ai suoi amici: “Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, vorrei che Gemma ...

