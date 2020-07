Ex Embraco, Tribunale Torino decreta fallimento Ventures (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - Torino, 23 LUG - Il Tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures, la società che ha rilevato la ex Embraco. Il progetto di Ventures era stato selezionato dal ministero dello ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : #Torino, ex Embraco: il tribunale decreta il fallimento della Ventures - RVeronicaOne : ++ #Torino. Il tribunale ha decretato il fallimento della Ventures ex #Embraco ++ - rossosantena : Ventures ex Embraco, prima udienza davanti alla Sezione fallimentare del Tribunale di Torino -