Demi Lovato: quello che devi sapere sul futuro marito Max Ehrich

To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I'm officially going to be someone else's partner. @maxEhrich - I knew I loved you the moment I met you.

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Matrimonio in vista per Demi Lovato: Max Ehrich le ha fatto la proposta Notizie Musica Demi Lovato si sposa con Max Ehrich: “Non vedo l’ora di creare una famiglia”

L’annuncio della cantante a sorpresa: “Sto per diventare ufficialmente la moglie di qualcuno”. Demi Lovato quindi si sposa con Max Ehrich, 29, ballerino e attore di soap opera. La proposta è arrivata ...

Demi Lovato e Max Ehrich si sposano, la proposta di matrimonio sulla spiaggia di Malibù

in foto: Fonte: Instagram – credits photo: @angelokritikos. Demi Lovato si sposa. La proposta, per l'ex attrice Disney e pop star, è arrivata nel più classico e romantico dei contesti ...

