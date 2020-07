DayDreamer (Erkenci Kus) Diciannovesima Puntata: Can Rapisce Sanem! (Di giovedì 23 luglio 2020) DayDreamer (Erkenci Kus), trama Diciannovesima Puntata: Can Rapisce Sanem e la porta in uno chalet per tentare la riconciliazione. Huma però rovina tutto… DayDreamer va avanti ed i protagonisti principali ancora non hanno avuto l’occasione di vivere serenamente la loro storia d’amore. Infatti Can e Sanem si sono allontanati diverse volte, ma in questa Diciannovesima Puntata sarà il fotografo a tentare l’impossibile per riavvicinarsi a Sanem. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer (Erkenci Kus): dove eravamo rimasti Sanem va da Can in lacrime accusandolo di fuggire sempre dalle situazioni. Lui inizia a cambiare idea sulla ... Leggi su uominiedonnenews

erkenci : RT @grupposupporto: Demet dopo la scena del bacio, dobbiamo aggiungere altro? #DayDreamer - lela_asllani : RT @MsFrancyAgain91: ERKENCI KUS (DAYDREAMER) LORO DUE non si supererà mai....mai ragà mai!!!! #DayDreamer - degobbidaniela : RT @MsFrancyAgain91: ERKENCI KUS (DAYDREAMER) LORO DUE non si supererà mai....mai ragà mai!!!! #DayDreamer - fiorellasablone : RT @MsFrancyAgain91: ERKENCI KUS (DAYDREAMER) LORO DUE non si supererà mai....mai ragà mai!!!! #DayDreamer - Loreta20668379 : RT @MsFrancyAgain91: ERKENCI KUS (DAYDREAMER) LORO DUE non si supererà mai....mai ragà mai!!!! #DayDreamer -