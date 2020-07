Dal 1° agosto Salvini a Botteghe Oscure (Di giovedì 23 luglio 2020) Firmato il contratto per l'affitto della sede romana della Lega nell'edificio di fronte alla storica sede del Pci Leggi su ilsecoloxix

LuigiBrugnaro : A #Venezia arriva il 'Barch-In', il cinema sull'acqua! Dal 28 luglio al 1 agosto film, aperitivo e musica all'Arse… - INPS_it : #InpsComunica Esteso il periodo di fruizione del #congedo straordinario #Covid19 fino al 31 agosto 2020. Dal 19 lug… - la_Biennale : Tutto è pronto per la rassegna #ClassiciFuoriMostra! Domani, alle 21, #LucaGuadagnino e #GiovanniSoccol, artista e… - Italia_Notizie : La Lega nella tana Pci: dal primo agosto nuova sede in Botteghe Oscure - MontagnaUncem : RT @DipAffRegionali: STATI GENERALI DELLA #MONTAGNA A #ROCCARASO 24 E 25 AGOSTO Iniziativa voluta dal Ministro per gli Affari #regionali F… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto Dal 1° agosto Salvini a Botteghe Oscure La Stampa Tennis – 3.a volta da presidente per Caporilli al Circolo Sp

Infine c’è tuttora la possibilità d’iscriversi ai “Campus Estivi 2020 – Estate sicuri” del Cts, in programma ancora fino al prossimo 8 Agosto, poi di nuovo dal 31 sino al 12 Settembre. Qui, tennis ...

Autostrade: sindacati, 'sciopero nazionale il 9 e il 10 agosto'

"Abbiamo dichiarato lo sciopero unitario nazionale per il 9 e il 10 agosto. E' stata una scelta ... Una situazione aggravata dall’emergenza pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi ...

Infine c’è tuttora la possibilità d’iscriversi ai “Campus Estivi 2020 – Estate sicuri” del Cts, in programma ancora fino al prossimo 8 Agosto, poi di nuovo dal 31 sino al 12 Settembre. Qui, tennis ..."Abbiamo dichiarato lo sciopero unitario nazionale per il 9 e il 10 agosto. E' stata una scelta ... Una situazione aggravata dall’emergenza pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi ...