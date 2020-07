Ceres si scusa con la Roma e Bruno Peres: «Tweet inopportuno» (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo un Tweet che aveva fatto discutere, sono arrivate le scuse di Ceres alla Roma e Bruno Peres. Un caso social scatenatosi nei giorni scorsi, dopo un Tweet che ha fatto partire le polemiche. Il noto marchio di birra, infatti, aveva accostato una foto del terzino brasiliano in maglia giallorossa all’immagine di una bottiglia di … L'articolo Ceres si scusa con la Roma e Bruno Peres: «Tweet inopportuno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : Roma, la Ceres chiede scusa a Bruno Peres: 'Inopportuni': “Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma S.p.a.,..… - Domelol96 : RT @CalcioFinanza: Ceres si scusa con la Roma e Bruno Peres: «Tweet inopportuno» - italiaserait : Ceres si scusa con Bruno Peres: cosa è successo - infoitsport : La Ceres chiede scusa alla Roma e Bruno Peres: “Siamo stati inopportuni” (FOTO) - infoitsport : La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: “Messaggio inopportuno” – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Ceres scusa

Oggi la Ceres ha voluto scusarsi sia con il club giallorosso che con il giocatore per la battuta di cattivo gusto tramite un messaggio sui suoi profili social: “Porgiamo le nostre più sincere scuse ...Ma la Ceres chiede scusa anche per «l’utilizzo non autorizzato dell’immagine, dei marchi e dei segni distintivi As Roma, oltre che dell’immagine del suo calciatore». E quindi ha concluso: ...