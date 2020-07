Celentano e Claudia Mori in crisi: Adriano e il flirt segreto (Di giovedì 23 luglio 2020) La coppia più bella del mondo è quella formata da Adriano Celentano e Claudia Mori. I due, così come la loro famosissima canzone, sono una coppia dal lontano 1964. Non per questo, però non hanno vissuto periodi di crisi. Scopriamo lì subito. Un flirt confermato Adriano Celentano e Claudia Mori sono stati l’icona della coppia … L'articolo Celentano e Claudia Mori in crisi: Adriano e il flirt segreto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ornella Muti e quel flirt con Celentano: "È stata l'unica infedeltà della mia vita"

Lo si vociferava sin dai primi anni Ottanta, allorché Ornella Muti e Adriano Celentano girarono insieme due indimenticabili commedie come “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo“. Che tra i due ci f ...

Claudia Mori , la figlia Rosalinda sempre più uguale a lei [FOTO]

Più passa il tempo e più Rosalinda Celentano diventa simile ai genitori, il celebre Molleggiato e la splendida Claudia Mori. Ed è in particolar modo a quest’ultima che la donna- neo 52enne- pare ...

