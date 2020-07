Cagliari, Zenga: «C’era un rigore per noi. Cragno migliore in campo» (Di venerdì 24 luglio 2020) Walter Zenga ha analizzato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa contro la Lazio. «Abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti ad andare in vantaggio e abbiamo fatto un bellissimo gol su punizione. C’è un episodio che è un rigore netto. Siamo abbastanza stanchi, con l’Atalanta ci hanno annullato un gol per un tocco di braccio ininfluente di Simeone, a Firenze ci hanno annullato un gol per fuorigioco di due millimetri. Il braccio di Milinkovic era largo e meritavamo il rigore, con le regole attuali. Ho detto che chi ha inventato questa regola qua ama ... Leggi su calcionews24

