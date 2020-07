Benjamin Mascolo rivela: “Anni fa ho passato due interminabili settimane intubato in terapia intensiva” (Di giovedì 23 luglio 2020) Benjamin Mascolo del duo – ormai sciolto – Benji e Fede ha raccontato attraverso un post su Instagram di alcuni problemi di salute che qualche anno fa lo costrinsero su un letto d’ospedale. Il ragazzo, che aveva parlato del ricovero in questione già nel libro scritto con l’amico e collega Federico Rossi, intitolato Naked, oggi può tirare un sospiro di sollievo a seguito della paura provata durante quel periodo buio della sua vita. Mascolo dopo quell’esperienza ha deciso di cambiare radicalmente le sue abitudini che avevano determinato gran parte dei suoi problemi: SFIDATE VOI STESSI. Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in ... Leggi su isaechia

