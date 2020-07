Bari, Vivarini: "C'è amarezza, ma dobbiamo ripartire" (Di giovedì 23 luglio 2020) Bari - "C'è molta amarezza. La Reggiana ha avuto un approccio alla gara devastante, con accelerazioni eccezionali con Kargbo . Però siamo delusi perché avevamo raddrizzato la partita, rimettendo a ... Leggi su corrieredellosport

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: BARI - Vivarini: c'è amarezza ma dobbiamo ripartire - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: BARI - Vivarini: c'è amarezza ma dobbiamo ripartire - roma_magazine : RT @calciomercato_m: BARI - Vivarini: c'è amarezza ma dobbiamo ripartire - juve_magazine : RT @calciomercato_m: BARI - Vivarini: c'è amarezza ma dobbiamo ripartire - calciomercato_m : BARI - Vivarini: c'è amarezza ma dobbiamo ripartire -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Vivarini

Accettiamo il verdetto e dobbiamo ripartire". Il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, dopo la finale per la promozione in serie B persa con la Reggiana al Mapei Stadium prova a girare pagina, ...Accettiamo il verdetto e dobbiamo ripartire». Il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, dopo la finale per la promozione in serie B persa con la Reggiana al Mapei Stadium prova a girare pagina, ...