Antonella Clerici su Elisa Isoardi: «Ce l'ha messa tutta, ma…», e intanto le ruba il 'posto' (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo tanto chiacchierare La prova del cuoco ha chiuso i battenti: non facile la vita alla conduzione del programma di RaiUno per Elisa Isoardi, perennemente a confronto con la padrona di casa Antonella Clerici. Che oggi, a decisione presa, dice la sua sull'eredità lasciata alla collega. E tenta di spazzare via ogni dubbio sulla possibilità che dietro la decisione dell'azienda possa esserci la sua nuova trasmissione. Che andrà a piazzarsi proprio nella fascia oraria della Isoardi.

Dopo tanto chiacchierare La prova del cuoco ha chiuso i battenti: non facile la vita alla conduzione del programma di RaiUno per Elisa Isoardi, perennemente a confronto con la padrona di casa Antonell ...Non vuole passare per quella che ha scippato il posto a una collega o per quella che ha voluto far chiudere un suo vecchio programma. Antonella Clerici non ci sta e in una intervista per la rivista Og ...