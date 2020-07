Al San Carlo di Nancy arriva Navio, sistema per la chirurgia protesica del ginocchio (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA – “Un nuovo robot entra in sala operatoria all’Ospedale San Carlo di Nancy, ospedale romano accreditato con il Ssn: si tratta del sistema robotico NAVIO per la chirurgia protesica del ginocchio, sia per le protesi totali che per le protesi monocompartimentali (parziali). Dopo l’introduzione di circa un anno fa del Robot da Vinci per la Chirurgia Urologica, l’Ospedale San Carlo di Nancy- si legge in una nota diffusa dal nosocomio- è infatti il primo ad introdurre l’avanguardia del sistema NAVIO nella capitale e l’unico a dotarsene in maniera stabile tra le regioni limitrofe e il sud Italia. La struttura implementa quindi le tecnologie presenti, diventando così centro di riferimento non solo per Roma ma anche per il centro-sud Italia per la chirurgia robotica”. Leggi su dire

LaStampa : Sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere i ragazzi della banda dello spray che la sera del 3 giugno 2017… - pastadimartino : #pastadimartino è main sponsor di Teatro San Carlo Attraverso questo accordo triennale, ci impegniamo a sostenere l… - Gruppo_Tecno : ?????????? ???????????????? ??'?????????????? ?????? ???? ?????????????? Sosteniamo il Teatro San Carlo per la ripresa della stagione lirica dopo l… - ildenaro_it : #Tecno: #Confermiamo il nostro #impegno per il @teatrosancarlo. #Stagione #lirica al via con #Tosca e l’#Aida - Scisciano : Tecno al fianco del Teatro San Carlo per la ripresa della stagione Lirica a Piazza Plebiscito con la Tosca di Pucci… -