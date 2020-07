Yakuza: Like a Dragon arriverà su PS5? Sì, ma in un 'secondo momento' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Yakuza: Like a Dragon è stato confermato per Xbox Series X (insieme a Xbox One e PC), ma non per PS5: ciò aveva lasciato interdetti molti fan, dato che il gioco inizialmente è stato pubblicato sempre sulle console di Sony. Tuttavia veniamo a sapere tramite IGN che la versione PS5 è stata ufficialmente confermata. C'è però un "problema": stando a quanto riferito, il gioco arriverà "in un secondo momento", mentre la versione Xbox Series X sarà un titolo di lancio per la console di prossima generazione di Microsoft.È stata inoltre confermata una finestra di lancio per PC con SEGA che ha annunciato che Yakuza: Like a Dragon uscirà per ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Yakuza Like a Dragon, il Microsoft Store svela la possibile data di uscita - Eurogamer_it : #YakuzaLikeADragon arriverà su #PS5 ma in un secondo momento. - AkibaGamers : Yakuza: Like a Dragon, versione occidentale di Yakuza 7, verrà lanciato anche su PlayStation 5 secondo il nuovo tra… - SegaWorldItalia : Yakuza Like a Dragon: annunciata la data di uscita, la versione PS5 ed il doppiaggio Inglese - GamingToday4 : Yakuza: Like A Dragon anche su PS5, il nuovo trailer ufficiale conferma l’arrivo sulla next gen Sony -