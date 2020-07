Verona, Juric: aumenta la fiducia per la permanenza del tecnico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ivan Juric dovrà decidere in queste ore se accettare il rinnovo proposto dall’Hellas Verona o cambiare squadra Secondo Gianluca Di Marzio aumenta la fiducia per la permanenza di Ivan Juric sulla panchina dell’Hellas Verona. L’allenatore gialloblù sta riflettendo attentamente sul da farsi. Da una parte è spinto a rimanere visto che si trova benissimo con l’intero gruppo di lavoro, dall’altra vuole avere rassicurazioni sulla bontà del progetto tecnico del Verona visto che in estate tanti pezzi da 90 andranno via. Juric, sempre nel mirino di Torino e Fiorentina, dovrebbe sciogliere le proprie riserve nella giornata odierna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

